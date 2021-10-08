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Samsung "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Samsung

Samsung'un geleneksel hale gelen "Büyük TV Günleri" kampanyası bugün başladı.

Samsung'un geleneksel hale gelen "Büyük TV Günleri" kampanyası bugün başladı.

Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, bu yılki "Büyük TV Günleri" kampanyasında avantajlı fiyatlar ve 3 bin liraya varan Para Kart hediyesi ile büyük ekranlarda izleme deneyimi yaşamak isteyenleri bir kez daha sevindirecek. 8-26 Ekim arasında geçerli olacak "Büyük TV Günleri" kampanyasında 55 inç Crystal UHD TV'lerden 85 inç NEO QLED TV'lere uzanan Samsung'un büyük ekranları televizyonlarına kampanyaya özel fiyatlarla sahip olmanın yanında Para Kart da hediye edilecek.

Kampanyaya katılmak için alışveriş yapıldıktan sonra TV'nin yetkili servis tarafından kurulumunun en geç 28 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor. Ardından 31 Ekim'e kadar kampanya sayfası üzerinden başvurulması yeterli oluyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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