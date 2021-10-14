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Samsun Lojistik Merkezi'nin kapasitesi büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Samsun Lojistik Merkezi'nin kapasitesi büyüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, artan talep doğrultusunda Samsun Lojistik Merkezi'nin kapasitesinin büyütülmesi çalışmasının devam ettiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, artan talep doğrultusunda Samsun Lojistik Merkezi'nin kapasitesinin büyütülmesi çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Samsun Lojistik Merkezi Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

680 bin m2 alan üzerine inşa edilen Samsun Lojistik Merkezi'nin Türkiye'nin ilk intermodal lojistik merkezi olduğunu ifade eden Vali Dağlı, "Toplam alanı 80 bin m2 olan 3 tip depomuz 2020 yılı içerisinde yüzde 100 doluluğa ulaştı ve bu durum 2021 yılında da devam etmektedir. Depolarımıza olan yoğun talep artışı müşteri portföyümüzü artırdığı gibi yeni yatırımların önünü açtı ve 8 bin 750 m2 alana sahip 7 adet yeni kuru dökme yük deposunun inşasına yıl içerisinde başladık. Depoların 5 bin m2'lik ilk fazının inşasında sona yaklaşıldı, 3 bin 750 m2 alana sahip ikinci faz ise 2022 yılı Şubat ayında hizmete sunulacak. Şu an depo talebinde bulunanlara yardımcı olmak için de çalışmalarımızı ve proje hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun Lojistik Merkezi'nde depo kiralama hizmetlerinin yanı sıra ofis kiralama, açık saha kiralama, gümrüklü depo hizmeti, mobil gümrük hizmeti, elleçleme hizmetleri, proje kargo elleçleme, konteyner depolama, tır parkı hizmetleri de sunulduğunu belirten Dağlı, hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı imkanlarıyla ticaretin önemli duraklarından birisi olan Samsun'un, dünya ticaret ağındaki yerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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