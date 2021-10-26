Samsun'da balık fiyatları
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Ekonomi
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 12 ila 20 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu 12 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
|CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|Hamsi
|12,00
|20,00
|Somon
|30,00
|45,00
|İstavrit
|12,00
|15,00
|Tirsi
|15,00
|15,00
|Mezgit
|10,00
|20,00
|Levrek (deniz)
|10,00
|20,00
|Çipura (çiftlik)
|35,00
|45,00
|Sargan
|-
|-
|Palamut (tane)
|12,00
|15,00
|Barbunya
|-
|-
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|40,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|-
|-
|Levrek (deniz)
|40,00
|50,00
|Alabalık
|-
|-
|Kefal
|10,00
|20,00
|Sazan
|20,00
|20,00
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi Haberleri
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