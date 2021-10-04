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Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - Haberler | Ekonomi

Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor Üretici Muammer Beyazçiçek "Bu mevsimde karpuz yetiştirmek herkesin harcı değil" Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Karpuz yeni ihraç ürünümüzdür" Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde 30 dekar alanda...

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor

Üretici Muammer Beyazçiçek "Bu mevsimde karpuz yetiştirmek herkesin harcı değil"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Karpuz yeni ihraç ürünümüzdür"

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde 30 dekar alanda çekirdekten Selex cinsi karpuz üreten üretici, hasat ettiği güz karpuzlarını Dubai ve Irak'a ihraç ediyor.

Salihli'nin Adala Mahallesi'nde yaşayan karpuz üreticisi Muammer Beyazçiçek, Adala-Yazlabağ mevkiinde bulunan 30 dekar tarlaya çekirdekten Temmuz ayı ortasında Selex cinsi karpuz ekti. Karpuzlar hasat edilmeye başlanırken, yaklaşık 250 ton karpuz, Dubai ve Irak halkının ağzını tatlandıracak.

"Bu mevsimde herkes karpuz yetiştiremez"

Temmuz ayının 12'sinde ektiği karpuzların hasadına Ekim ayı başında başladıklarını anlatan üretici Muammer Beyazçiçek "Yıllardır karpuz üreticisiyim. Bu mevsimde böyle karpuz yetiştirmek, herkesin harcı değildir. Herkes bu mevsimde karpuz yetiştiremez. Gecelerin serin olmasından dolayı, güz karpuzu iri tane yapmaz. 30 dekar alanda yetiştirdiğim yaklaşık 250 ton Selex cinsi karpuz, Dubai ve Irak'a gidiyor" dedi.

"Yeni ihraç ürünümüz karpuz"

Türkiye'deki iç piyasada karpuz tüketiminin çok az olduğunu vurgulayan karpuz alıcısı Güven Yiğit "Buradan tırlara yüklediğimiz karpuzlar, Irak ve Dubai'ye gidecek" dedi. Üretici Muammer Beyazçiçek tarafından üretilen karpuzların hasat edildiğini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç "Üreticimizin 30 dekar alanda yetiştirdiği Selex cinsi karpuzlar, Irak ve Dubai'ye ihraç ediliyor. Salihli Ovamızda yetiştirilen kiraz, kayısı, erik ve üzüm dışarıya ihraç edilen ürünlerimizdir. Bugünden itibaren de karpuzumuz ihraç ediliyor. Bundan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü bu zamanda, bu serin havada, bu tür karpuzu yetiştirmek çok zordur. Emek ve masraf ister, bu zamanda bu ürünü yetiştiren üreticimize çok teşekkür ediyorum. Üreticimize, Türkiye ekonomisine kazandırdığı KDV için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yalvaç "Bizler pandemi, salgın demeden üretmeye, çalışmaya, hem Türk halkını, hem de dünya halkını doyurmaya devam ediyoruz" dedi.

Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor

Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor

Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor

Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor
İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Salihli Ovası'nda yetiştirilen karpuzlar, Dubai ve Irak'a gönderiliyor - Haberler Ekonomi
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