Salihli OSB'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Salihli Organize Sanayi Bölgesi( Osb ), sürekli büyüyen ve gelişen yapısı ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sanayi bölgesine artan talep ve bölgeye yapılan yeni yatırımlarla birlikte altyapı faaliyetlerinin daha da önem kazanması sonucunda çalışmalar sürekli olarak devam ederken, çalışmaların kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, çalışmaların ve yeni yatırımların son durumları hakkında Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu'dan bilgi aldı.

Fiber altyapı çalışmalarına hız verildi

'Fiber Altyapı Protokolü' sonrasında, Salihli OSB Müdürlüğü tarafından sanayi bölgesine daha hızlı ve kesintisiz internet sağlamak için internet altyapısı çalışmalarına hız verildi. Firma tarafından yapımına başlanılan fiber optik kablo döşeme çalışmaları, Salihli OSB Müdürlüğüne bağlı Fen İşleri biriminin ekipleri kontrolünde titizlikle ve hassasiyetle devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında internet hızının çok yüksek seviyelere çıkacağının ve çalışmaların sene sonuna doğru tamamlanacağının bilgisi Salihli OSB İnşaat Mühendisi Şeref Erhan Altan tarafından verildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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