Salamura zeytin yapımı hem sağlıklı, hem ucuz - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salamura zeytin yapımı hem sağlıklı, hem ucuz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Salamura zeytin yapımı hem sağlıklı, hem ucuz

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlar Manisa'dan gelen sağlıklı ve ucuza mal olan organik yeşil ve siyah zeytini salamura yaparak kış boyunca tüketiyor.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlar Manisa'dan gelen sağlıklı ve ucuza mal olan organik yeşil ve siyah zeytini salamura yaparak kış boyunca tüketiyor.

Zeytinin hasat döneminin başlamasıyla ilçe pazarına Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirilen siyah ve yeşil zeytinler salamura yapılmak üzere vatandaşlar tarafından adeta kapışılıyor.

Artan zeytin fiyatları yüzünden vatandaşın evlerde salamura zeytin yapımına yöneldiğini söyleyen zeytin satıcısı Ünal Korkmaz, " Akhisar'dan getirdiğimiz yeni mahsul yeşil zeytinin kilosunu 10-14 TL, siyah zeytinin kilosunu ise 14-17 TL arasında satıyoruz. Ayrıca halkımızın satın aldığı yeşil zeytinleri makinede kırıp veya çizerek teslim ediyoruz. Böylece vatandaş çizme ve kırma zahmetinden kurtulmuş oluyor. Satışlarımız çok iyi. Vatandaş bütün kış tüketeceği organik yeşil ve siyah zeytini salamura yaparak piyasa fiyatının yarısına mal etmiş oluyor" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title