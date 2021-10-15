Sakarya gaz sahasını Subsea 7 ve Schlumberger ortaklığı geliştirecek - Haberler Ekonomi
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Sakarya gaz sahasını Subsea 7 ve Schlumberger ortaklığı geliştirecek

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Sakarya gaz sahasını Subsea 7 ve Schlumberger ortaklığı geliştirecek

Deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Schlumberger ve Subsea 7 konsorsiyumu, Sakarya doğal gaz sahasının geliştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile anlaşma yaptı.

SAKARYA (AA) - Deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Schlumberger ve Subsea 7 konsorsiyumu, Sakarya doğal gaz sahasının geliştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile anlaşma yaptı.

Subsea 7 şirketinin açıklamasın göre, anlaşma deniz altı üretim sistemleri, boru sistemleri, karaya çıkacak 170 kilometrelik boru hattının yapılmasını içeriyor.

İki şirket tüm mühendislik, ekipman satın alma ve kurulum süreçlerini yürütecek.

Subsea 7'den yapılan açıklamada, "Schlumberger ve Subsea 7 konsorsiyumu, Sakarya doğal gaz sahasının geliştirilmesi için TPAO ile anlaşmaya vardı. Subsea 7'nin sorumluluğunda olacak iş 750 milyon doların üzerinde bir büyüklükte." ifadeleri kullanıldı.

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Söz konusu sahadan, doğal gaz sistemine ilk gazın 2023'te verilmesi ve plato üretime 2027'de ulaşılması planlanıyor.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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