Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak - Haberler Ekonomi
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Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Ekonomi
Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak

Sakarya'da hayata geçirilecek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesi kapsamında tarımla uğraşan nesiller yetiştirilerek tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da hayata geçirilecek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesi kapsamında tarımla uğraşan nesiller yetiştirilerek tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UTÇEM projesi kapsamında genç girişimcilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir yüksek verimli üretim için uygulamalar hayata geçirilecek.

Çok yönlü tarımsal kalkınma fikriyle donatılan proje çerçevesinde hayata geçirilecek Tarım Meslek Lisesi aracılığıyla öğrencilerin ve Sakaryalı çiftçilerin, kentte toprak yapısıyla iklim koşullarına elverişli ve katma değeri yüksek mahsuller üretilmesi konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak.

Erenler ilçesindeki Alancuma bölgesinde yapımı devam eden merkezin, Sakarya'da geleneksel ve endüstriyel tarıma yeniden hayat vermesi bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, büyük hassasiyetle çalıştıkları UTÇEM'de müze, açık hava tiyatrosu, hobi bahçeleri, adaptasyon ve deneme sahaları, binicilik parkurları, tıbbi ve aromatik bitki ve meyve bahçeleri, bal dolum tesisi ve Türkiye'nin 7 farklı coğrafi bölgesinin yöresel özelliklerini taşıyan köy evleri gibi çok amaçlı tesisler bulunacağını ifade etti.

Buralarda Sakaryalılara her yönüyle ekonomik değere sahip tarımsal gelişim hizmeti verileceğini belirten Yüce, "Tarım Meslek Lisesi öğrencileri hem yaşadıkları şehrin tarımsal kalkınmasına yönelik geliştirdikleri fikirleri hayata geçirme hem de bunun sonuçlarını görme imkanı yakalıyor. UTÇEM içindeki Tarım Meslek Lisesi'nde Sakaryalı gençler, tarımsal üretimin geleneksel ve endüstriyel boyutlarını öğrenip kentimizi bu alanda ileriye taşıyacaklar. Tarımsal kalkınmanın kaldıracı gençler olacak. Büyükşehir olarak proje üzerinde büyük hassasiyetle çalışıyoruz. Uygulandığında tarıma ışık tutacak, üretime can suyu olacak bir tesise kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yüce, "4.0 tarım" vizyonuyla güçlü bir sistem oluşturup Türkiye'nin tarım geleceğine katkı sağlayacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tarım 4.0 vizyonuyla bitkilerin su ihtiyacı, gübre zamanı, ilaçlama süresi ve hasat dönemini belirleyip devreye alan otomatik sistem geliştirdik. Böylelikle tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve ürün kalitesini artırıyoruz. Sakaryalı çiftçilerimizin beklentilerini karşılayarak özellikle gençlerimizin tarıma yönelmesini ve bilinçlenmesini hedefliyoruz. UTÇEM ile Sakarya'ya ekonomik ve sosyal fayda kazandırmaya devam edeceğiz. Bu tesis içinde hem eğiteceğiz hem de üreteceğiz. Tarım üzerinde yoğunlaşan bir nesil yetiştirip, Türkiye'nin tarımsal geleceğini garanti altına almak gayemiz. Tam donanımlı ve vizyonel çalışmalarla yarınlarımızı aydınlatacak olan güçlü bir sistem oluşturup, Sakarya ve Türkiye'ye güçlü katma değer sunacağız."

Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak

Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak

Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak

Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak

AA / Ömer Faruk Cebeci - Ekonomi Haberleri
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Haber: Sakarya'da yetiştirilecek genç çiftçilerle tarımsal kalkınmaya katkı sağlanacak - Haberler Ekonomi
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