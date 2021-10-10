Sakarya'da köylü kadınların ürettiği doğal ürünler sofraları süslüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da köylü kadınların ürettiği doğal ürünler sofraları süslüyor

AA / Mehmet Karakaş - Haberler | Ekonomi
Sakarya'da köylü kadınların ürettiği doğal ürünler sofraları süslüyor

Sakarya'da Karapürçek Kaymakamlığı öncülüğünde "Eli Bereketli Kadınlar Kooperatifi" kuran köylü kadınlar, ürettikleri reçel, salça, pekmez, tarhana ve erişte gibi doğal ürünleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'da Karapürçek Kaymakamlığı öncülüğünde "Eli Bereketli Kadınlar Kooperatifi" kuran köylü kadınlar, ürettikleri reçel, salça, pekmez, tarhana ve erişte gibi doğal ürünleri yurt içi ve dışındaki müşterilerine ulaştırıyor.

Karapürçek ilçesinin tarımsal ve ekonomik yönden kalkınması için Hocaköy Mahallesi'nde kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar, odun ateşinde kazanlarda pişirdikleri doğal ürünleri sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.

Eli Bereketli Kadınlar Kooperatifi Başkanı Elda İbil, AA muhabirine, incir reçeli, biber salçası, elma pekmezi, tarhana, turşu ve erişte gibi ürünler yaptıklarını söyledi.

Hazırladıkları ürünlerin hepsinin doğal olduğuna dikkati çeken İbil, vatandaşların gönül rahatlığıyla bu ürünleri yiyebileceğini dile getirdi.

İbil, özellikle cennet hurması pekmezinin en özel ürünleri arasında yer aldığına işaret ederek, "Bu ürün için coğrafi işaret çalışmalarımız sürüyor. Pancar, kamış, elma, armut ve incir pekmezleri ile çilek ve ayva reçellerimiz gibi birçok ürünümüz mevcuttur. Ürünlerimizi sosyal medya üzerinden Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından da oldukça talep var. Ürünlerimiz kaliteli olduğu için çok talep alıyoruz. Bu arada kışlık yiyeceklerimizi de hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Hocaköy Mahallesi Muhtarı Ali İbil de kooperatife her zaman destek olduklarını kaydetti.

AA / Mehmet Karakaş - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Muslera Ozan Tufan Sergen Yalçın Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'da köylü kadınların ürettiği doğal ürünler sofraları süslüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:55:20. #1.17#