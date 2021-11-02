Sağanak yağış pancar üreticisinin işini zorlaştırdı

MUŞ (İHA) - Muş'ta sağanak yağışla birlikte oluşan çamur nedeniyle pancar üretimi yapan çiftçilerin ürünleri tarlada kaldı.

Kentte birkaç gündür etkili olan yağmur, şeker pancarı çiftçisini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle oluşan çamurdan dolayı tarlaya traktör sokamayan çiftçiler, pancarı taşıyamayınca küspe sırasına girdi. Yaz mevsiminin kurak geçmesinin ardından son günlerde Muş Ovası'na yağmur düştüğünü belirten Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, yağmurun bir yandan sevindirici olduğunu, diğer taraftan ise pancar çiftçisinin işini zorlaştırdığını söyledi. Çiftçilerin pancar sökümüne başladığını kaydeden Yıldırım, "Bu yağış nedeniyle tarlaya traktör giremediği için birçok çiftçinin pancarı tarlada kaldı. 7 aydan sonra yeniden yağmurun yağması buğday ve arpa ekimi ile meralarda hayvan otlatmak için sevindiricidir. Çünkü toprak kuruduğu için çiftçi güzlük ekimini yapamıyordu. Ancak pancar çiftçisi birkaç gün gecikmeyle pancarını fabrikaya teslim edecek ama fazla sıkıntının ortaya çıkacağını tahmin etmiyorum" dedi.

Pancar çiftçilerinden Maşallah Polat ise uzun aradan sonra yağmurun yağmaya başladığını belirterek, "Yılın kuraklık geçmesi sonucu biz çiftçiler olarak büyük sıkıntı yaşadık. Tarlalarımız kuruduğu için güzlük buğdayımızı ekemedik. Fabrikada pancar alım kampanyasının başlamasıyla sökümüne başladık. Fakat birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle traktörle tarlaya girmek mümkün değil. Şu anda birçok çiftçinin pancarı tarlada kaldığından dolayı küspe sırasına girdik. Yağmurun yağması biz çiftçileri sevindirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde havaların güneşli geçmesi ile pancar söküm ve taşıma çalışmalarına yeniden başlayacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ