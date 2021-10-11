Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 36,5 arttı - Haberler Ekonomi
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Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 36,5 arttı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 36,5 arttı

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın petrol ihracat geliri, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 67,4 milyar dolara çıktı.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi yılın 8 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 6,8 azalarak 150,6 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 36,5 artışla 67,4 milyar dolar oldu.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı, Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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Haber: Rusya'nın petrol ihracat geliri yüzde 36,5 arttı - Haberler Ekonomi
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