Rusya'da Facebook'a yıllık geliri üzerinden para cezası verilebilir - Haberler Ekonomi
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Rusya'da Facebook'a yıllık geliri üzerinden para cezası verilebilir

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya'da Facebook'a yıllık geliri üzerinden para cezası verilebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasaları sürekli ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a Rusya'daki gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebileceğini duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasaları sürekli ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a Rusya'daki gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezası verilebileceğini duyurdu.

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'a bugüne kadar verilen 70 milyon ruble tutarındaki para cezasının ödemesinin yapılmadığı kaydedildi.

Facebook ve sahibi olduğu Instagram üzerinden Rusya'da yasa dışı içeriklere ulaşılabildiğine işaret edilen açıklamada, "Yasaları sürekli ihlal etmesi nedeniyle Facebook'a Rusya'daki gelirlerinin yüzde 5'ten 10'una kadar para cezası verilebilecek. Facebook'a söz konusu karar iletilmiş olup ilgili cezaların tutarı mahkeme tarafından belirlenecektir." denildi.

Rusya'da yasaklanan içeriklere söz konusu internet ağları üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle Facebook'un yanı sıra Twitter ve Telegram gibi şirketlere de para cezaları verilmişti.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü LinkedIn de 2016'da yasaklanmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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