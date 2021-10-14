Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 'Avrupa'dan ilave gaz talebi gelmedi' - Haberler Ekonomi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Avrupa'dan ilave gaz talebi gelmedi"

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak:

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'nın Rusya'dan ilave doğal gaz teminine yönelik talepte bulunmadığını bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'nın Rusya'dan ilave doğal gaz teminine yönelik talepte bulunmadığını bildirdi.

Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası forumunda küresel petrol ve doğal gaz piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Petrol piyasalarının, doğal gaz piyasalarından daha dengeli bir durumda olduğuna işaret eden Novak, "Petrol piyasası, gaz piyasasına göre artık daha öngörülebilir, piyasa katılımcıları için daha anlaşılır hale geldi. Dolayısıyla bugünün fiyatlarının ve bugünkü arz-talep dengesinin petrol piyasasındaki mevcut gerçek durumu yansıttığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küresel petrol piyasalarının gelecek yıl daha da istikrarlı bir hale gelmesini beklediklerini aktaran Novak, "Petrol piyasası istikrarlı bir şekilde toparlanıyor. 2021'de toplam talep artışının günlük 6 milyon varile ulaşacağını öngörüyoruz. 2022'nin sonunda muhtemelen petrol piyasasının tamamen toparlandığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Novak, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan gaz sevkiyatını artırma konusunda bize bir talep gelmedi. Boru hattı gazının tek ihracatçısı olarak Gazprom, sözleşmelerdeki yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyor ve uzun vadeli sözleşmeler kapsamında gaz hacimlerini artırmak için bir ihtiyaç varsa Gazprom talepler doğrultusunda artırıyor."

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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