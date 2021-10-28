Rusya, alüminyum alaşımda ihracat vergisini sıfırladı - Haberler Ekonomi
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Rusya, alüminyum alaşımda ihracat vergisini sıfırladı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya, alüminyum alaşımda ihracat vergisini sıfırladı

Rusya'da hükümet, alüminyum alaşıma yönelik ihracat vergisini sıfıra düşürdü.

Rusya'da hükümet, alüminyum alaşıma yönelik ihracat vergisini sıfıra düşürdü.

Rus bakanlar kurulundan yapılan açıklamada, alüminyum alaşımında ihracat vergisinin yüzde sıfıra düşürülmesine yönelik kararın Başbakan Mihail Mişustin tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Karar, üreticilerin ihracat potansiyelini güçlendirecek ve büyük işletmelerde istihdamı koruyacak." denildi.

Rus hükümeti, küresel piyasalarda artan metal ürünleri fiyatları nedeniyle iç piyasanın etkilenmemesi için alüminyum alaşıma 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 15 ihracat vergisi getirmişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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