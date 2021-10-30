Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira...
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan ilk tepki: Kararın iptali için dava açacağız
Son Dakika | Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
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