Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira... - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira...

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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