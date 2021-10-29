Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira... - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira...

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Son Dakika | Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi

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Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği sonucuna varıldı! Başları asıl şimdi dertte, ağır cezalar geliyor

Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği sonucuna varıldı! Başları asıl şimdi dertte, ağır cezalar geliyor
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