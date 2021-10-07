Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Rekabet Kurumu, çeşitli meslek gruplarından 60 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25, hukuk fakültelerinden mezun 20, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, Matematik ve bilgisayar, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haber leşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden mezun 15 uzman yardımcısı alınacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Adaylar, 8 Ekim-12 Kasım 2021 döneminde "https://sinavbasvuru.rekabet.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.