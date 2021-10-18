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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kolombiya'daki Cerrejon termal kömür madenciliği ortak girişimini işleten Carbones del Cerrejon Limited, Cerrejon Zona Norte S.A. ve CMC Coal Marketing Company DAC adlı teşebbüslerin tek kontrollerinin halihazırda teşebbüslerde ortak olan Glencore PLC tarafından iştirakleri aracılığıyla devralınması işlemi onaylandı.

CeramTec Topco GmbH'nin ortak kontrolünün CPP Investments ve BC Partners Fund XI tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Suez S.A'nın ve iştiraklerinin belirli hisseleri ve varlıkları üzerindeki ortak kontrolün Global Infrastructure Management LLC ve Meridlam SAS tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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