Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi - Haberler Ekonomi
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Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Reebok International LTD (ABD), Reebok International Limited (UK) ve Reebok Marketing GmbH üzerindeki tek kontrolün Authentic Brands Group LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Allnex Holding GmbH'nin tek kontrolünün Ptt GC International (Netherlands) B.V. aracılığıyla PTT Global Chemical Public Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Atotech Limited'in tek kontrolünün MKS Instruments Inc. tarafından devralınması işleminin onaylanması uygun görüldü.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
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Haber: Rekabet Kurulu, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verdi - Haberler Ekonomi
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