Rekabet Kurulu, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdi

Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Carrefoursa, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda bulunan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ'ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca "perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle" ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesildi.

ŞOK Marketler Ticaret AŞ'ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) verilen idari para cezalarının toplam tutarı, 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira oldu.

Kurul, Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri AŞ, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı AŞ, Colgate-Palmolive Temizlik Ürünleri AŞ, Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Dalan Kimya AŞ, Dentavit Sağlık Ürünleri, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri AŞ, Evpaş Evyap AŞ, Gratis İç ve Dış Ticaret AŞ, Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Şirketi, Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Katmer Un İrmik AŞ, Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi AŞ, Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Şirketi, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ ile Nivea Beiersdorf Kozmetik AŞ, Procter&Gamble Tüketim Malları Sanayi AŞ, Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri Şirketi, Yunus Market İşletmeleri Ticaret AŞ, Gıda Perakendecileri Derneğine ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı yönünde karar aldı.

Kararın, yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

Haberi Kaydet