Red Bull Neymar Jr's Five'ta ilk Türkiye finalistleri belli oldu

GAZİANTEP (AA) - Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta ilk finalistler, Gaziantep'te düzenlenen organizasyonla belli oldu.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvanın Türkiye ayağındaki ilk eleme Gaziantep'te yapıldı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Geegen Press ve San Marino takımları, finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek isteyen takımlar, Gaziantep'ten sonra 24 Ekim'de Sivas'ta, 31 Ekim'de Çanakkale'de ve son olarak 7 Kasım'da Denizli'de rakiplerini yenmeye çalışacak. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021'in şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbull.com/neymarjr adresinden hayallerine doğru bir adım atabiliyor.