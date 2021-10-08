Qua Granite bono ihracına 3,4 kat talep geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Qua Granite bono ihracına 3,4 kat talep geldi

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Qua Granite bono ihracına 3,4 kat talep geldi

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ (Qua Granite), 75 milyon TL nominal değerli Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracını Yapı Kredi Yatırım aracılığı ile tamamladı.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ (Qua Granite), 75 milyon TL nominal değerli Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracını Yapı Kredi Yatırım aracılığı ile tamamladı.

Qua Granite'ten yapılan açıklamaya göre, 1 yıl vadeli, değişken faizli bono ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilirken, 3,4 kat talep geldi.

50 milyon TL başlangıç tutarlı ilk bono ihracına çok geniş katılımlı yatırımcı tabanından 170 milyon TL düzeyinde talep geldi ve işlem tutarı 75 milyon TL'ye yükseltildi.

Bono ihracıyla birlikte alternatif fon kaynakları sağlanması ve borç yapısının çeşitlendirilmesini amaçlayan Qua Granite, sağlanacak geliri tamamlanmakta olan yeni kapasite artışına yönelik üretim hatları nedeniyle ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi finansmanında kullanmayı hedefliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

Hamsi 15 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor.

 Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı

Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL gelir sağladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özge Özder Işıl Sergen Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Qua Granite bono ihracına 3,4 kat talep geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:58:53. #1.17#