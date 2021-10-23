Son dakika haberleri | PTTAVM yöresel lezzetleri dünyaya taşıyor

ANTALYA (AA) - PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "turkishsouq.com" platformuyla Türkiye'nin ürünlerini 85 ülkeye sattıklarını ifade etti.

Antalya'da 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na katılan Çevikoğlu, AA muhabirine, e-ticaret platformu PTTAVM ile gıda satışı da yaptıklarını söyledi.

Çevikoğlu, çevrim içi siparişlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ciddi oranda arttığını, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıp evlere teslim ettiklerini dile getirdi.

Sadece yurt içine değil, yurt dışına da hizmet verdiklerini belirten Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"PTTAVM olarak 'turkishsouq.com' platformunda dünyaya satış yapıyoruz, 85 ülkeye e-ihracat yapmış durumdayız, burada da yöresel ürünler başı çekiyor. Coğrafi işaretli ürünleri yurt dışındaki insanlara ulaştırarak onların da bu lezzetleri elde etmesine aracılık ediyoruz, bu da bize gurur veriyor. Hedefimiz ve önceliğimiz tamamen ürünlerimizi bütün dünyaya ulaştırmak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz."

"PTT şapkasıyla çok güzel hizmetler veriyoruz"

PTTAVM olarak yıllardır hizmet verdiklerini, gıda tanzim satışının ise 3,5 yıldır aktif olduğunu ifade eden Çevikoğlu, satışlarının son bir yıldır katlanarak arttığını söyledi.

İnsanlar salgın dolayısıyla evlerine kapandıklarında hem kargo aracılığıyla hem de PTTAVM platformuyla destek olduklarını dile getiren Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Hem online satış hem kargo taşımacılık olarak lojistik hizmetleri alanında PTT şapkasıyla çok güzel hizmetler veriyoruz. Bu anlamda özellikle lojistik yatırımlar yapıyoruz. Hele konu gıda olunca ürünlerin ömürleri de daha önemli hale geliyor. Kısa ömürlü ürünler olabiliyor, onları iyi şartlarda taşıyıp iyi şartlarda depolamamız gerekiyor. Bununla ilgili hem Ulaştırma Bakanlığımız hem PTTAVM olarak elimizden geldiğince yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza 'bizden alışveriş yapın.' diyoruz."