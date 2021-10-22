PTT "Köpek Balıkları" konulu anma pullarını tedavüle sundu

PTT AŞ, "Köpek Balıkları" konulu 4 anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin denizlerinde yaşayan 36 köpek balığı türünden büyük beyaz köpek balığı, büyük camgöz balığı, dikburun canavar köpek balığı, mavi köpek balığı, çekiç başlı köpek balığı, kum kaplan köpek balığı görsellerine yer verilerek hazırlanan "Köpek Balıkları" konulu 4 anma pulu ile ilk gün zarfı bugün kullanıma sunuldu.

"Köpek Balıkları" konulu 4 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18,50 bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.