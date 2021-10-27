PTT "Kır Çiçekleri" konulu posta pullarını tedavüle sundu - Haberler Ekonomi
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PTT "Kır Çiçekleri" konulu posta pullarını tedavüle sundu

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
PTT

PTT AŞ, gelincik, beşparmakotu, unutmabeni çiçeği, dağ karanfili, hasekiküpesi görsellerine yer verilerek hazırlanan "Kır Çiçekleri" konulu resmi posta pullarını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ, gelincik, beşparmakotu, unutmabeni çiçeği, dağ karanfili, hasekiküpesi görsellerine yer verilerek hazırlanan "Kır Çiçekleri" konulu resmi posta pullarını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 5 adet "Kır Çiçekleri" konulu resmi posta pulu (19x26 milimetre boyutunda) 1, 2, 4, 12 ve 26 lira bedelle PTT iş yerlerinde, kurumun "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.

Posta pullarında gelincik, beşparmakotu, unutmabeni çiçeği, dağ karanfili, hasekiküpesi görselleri yer alıyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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