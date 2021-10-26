Poyraz: Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde et ürünleri de satacak

BİLECİK (DHA) - TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'deki 515'inci marketini Bilecik'te açtı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Türk çiftçisinin ve milletinin yararına olan ne varsa yapma gayretinde olacaklarını ifade ederek, "Bugün burada 515 olduk. Yıl sonu itibariyle de hedefimiz 700 ve 2022'nin ilk çeyreğinde de bu bin rakamına dayanacak" dedi. Poyraz ayrıca önümüzdeki ay et entegre tesisini de faaliyete alarak, marketlerde et ürünlerinin de yer alacağını söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 515'nci marketini Bilecik kent merkezinde açtı. Marketin açılış programına Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın yanı sıra Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile vatandaşlar katıldı. Vali Kızılkaya, Tarım Kredi'nin her zaman tarımın ve tüketicinin yanında olduğunu ifade ederek, "İlimize açılan üçüncü Tarım Kredi Kooperatifi marketinin hayırlı olmasını diliyorum. 515'incisinin açılacağını öğrendiğimiz bu marketimizin sayılarının çoğalmasını diliyorum. Bizler esasen kooperatif marketten alışveriş yapmayı da çocukluktan biliriz. Dolaysıyla Türk tarımın, Türk tüketicisinin, Türk ekonomisinin her zaman hizmetinde olmuş olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün de bizlerle beraber. Yine sayın Genel Müdürümüzün öncülüğünde Türkiye'de büyük bir atılım başlatmış ve onun buradaki yansımasını hep birlikte görüyoruz. Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Açılan olan bu marketin mahallemize, ilimize, ekonomimize, tüketicimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.