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Polys, en yenilikçi demokrasi platformu olarak kabul edildi

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Polys, en yenilikçi demokrasi platformu olarak kabul edildi

Polys oylama sistemi, Solonian Democracy Institute tarafından verilen 2021 Dijital Demokrasi İnovasyonları Ödülü'nü kazandı.

Polys oylama sistemi, Solonian Democracy Institute tarafından verilen 2021 Dijital Demokrasi İnovasyonları Ödülü'nü kazandı.

Kaspersky açıklamasına göre, Solonian Democracy Institute'nin 2021 Dijital Demokrasi raporu, 14 ülkeden 22 e-Demokrasi aracını işlevsellik, yürütme yeteneği, vaka çalışmaları, güvenlik ve diğer kriterlere göre değerlendirdi.

Enstitü, sağlayıcıları seçerken yalnızca sürekli gelişime ve kanıtlanmış uygulama başarısı geçmişine sahip çözümlere odaklandı.

Rapora göre yüzde 63 puan kazanan Polys, kullanıcı dostu, kullanışlı ara yüzü ve yüksek düzeyde bilgi güvenliğiyle dikkati çekti. Ayrıca çözüm, aktif müşteri sayısı ve vaka çalışmaları için maksimum puan aldı. Güvenlik Polys'in "diğer birçok sağlayıcının önüne geçtiği" bir alan oldu.

Açıklamada yer alan bilgiye göre uzmanlar, herkesin seçenekleri hızlı bir şekilde oluşturmasına, oylama sürecini ve sonuçlarını gerçek zamanlı olarak izleyici kitlesiyle paylaşmasına olanak tanıyan arayüz de dahil olmak üzere çözümün göze çarpan özelliklerinin altını çizdi.

Platform, güvenli bir çevrimiçi demokrasi ortamı yaratmanın mevcut zorluklarının çoğuna çözüm getiren blockchain tabanlı bir oylama sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasından oluşuyor.

Endüstri standardı şifrelemeyi kullanmanın ve tam bir gizlilik politikası sunmanın yanı sıra, hizmet tarafından toplanan tüm oylama verileri doğrudan blockchainde depolanıyor. Bu nedenle sonuçlarda hile yapılamıyor veya silinemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polys Ürün Müdürü Alexander Sazonov, "Solonian Democracy Institute'den ödül almaktan heyecan duyuyoruz. Dijital Demokrasi Raporu, tüm büyük küresel tedarikçileri içeren karar verme platformlarına benzersiz bir genel bakış sunuyor. Uzman topluluğun gösterdiği güven, Polys oylama sisteminin, özellikle güvenlik ve yenilik gibi önemli konularda e-demokrasi çözümlerinin ön saflarında yer aldığını doğruluyor." ifadelerini kullandı.

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AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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