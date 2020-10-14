Ekonomi Politik... Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?
14.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:47
Gazeteci Bahadır Özgür ve akademisyen Ümit Akçay, Gazete Duvar'ın yeni programı Ekonomi Politik'te güncel iktisadi ve siyasi meseleleri belli sorular üzerinden ele alıyor.
DUVAR - Gazeteci Bahadır Özgür ve akademisyen Ümit Akçay, Gazete Duvar'ın yeni programı Ekonomi Politik'te güncel iktisadi ve siyasi meseleleri belli sorular üzerinden ele alıyor. Özgür ve Akçay ilk programda Türkiye'deki liyakat-kriz ilişkisini değerlendiriyor ve 'Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?' sorusuna yanıt arıyor.
Kaynak: DailyMotion.com