Ekonomi Politik... Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?
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Ekonomi Politik... Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?

14.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:47

Gazeteci Bahadır Özgür ve akademisyen Ümit Akçay, Gazete Duvar'ın yeni programı Ekonomi Politik'te güncel iktisadi ve siyasi meseleleri belli sorular üzerinden ele alıyor.

DUVAR - Gazeteci Bahadır Özgür ve akademisyen Ümit Akçay, Gazete Duvar'ın yeni programı Ekonomi Politik'te güncel iktisadi ve siyasi meseleleri belli sorular üzerinden ele alıyor. Özgür ve Akçay ilk programda Türkiye'deki liyakat-kriz ilişkisini değerlendiriyor ve 'Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Ekonomi Politik... Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?

Kaynak: DailyMotion.com

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