Ekonomi Politik... Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?

Gazeteci Bahadır Özgür ve akademisyen Ümit Akçay, Gazete Duvar'ın yeni programı Ekonomi Politik'te güncel iktisadi ve siyasi meseleleri belli sorular üzerinden ele alıyor.

DUVAR - Gazeteci Bahadır Özgür ve akademisyen Ümit Akçay, Gazete Duvar'ın yeni programı Ekonomi Politik'te güncel iktisadi ve siyasi meseleleri belli sorular üzerinden ele alıyor. Özgür ve Akçay ilk programda Türkiye'deki liyakat-kriz ilişkisini değerlendiriyor ve 'Liyakatli bir yönetim krizden kurtarır mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Kaynak: DailyMotion.com