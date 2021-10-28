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Piyasalarda gün sonu

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatil öncesi, 2,79 puan artışla 1.522,04 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 3,5 günlük tatil öncesi, 2,79 puan artışla 1.522,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 0,20 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 1.519,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.516,54 puanı, en yüksek 1.524,65 puanı gören endeks, günü yüzde 0,18 artarak 1.522,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,08 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 0,42 puan ve yüzde 0,03 yükselişle 1.635,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 49'u geriledi. Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.798,1 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 12.55 itibarıyla 1.798,1 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.55 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3750, dolar/yen paritesi de 113,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 82,9 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

 Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor
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