Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,27 puan artarak 1.509,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,24 puan ve yüzde 0,55 kazanımla 1.501,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.501,17, en yüksek 1.512,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 1.509,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,99 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.625,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 18'i geriledi. Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.788,87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.788,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,87 düşüşle 546 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,4508 lira, satışta 9,4887 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,7294 lira, satışta 9,7684 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1594, sterlin/dolar paritesi 1,3791, dolar/yen paritesi de 114,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 yükselişle 85,51 dolardan işlem görüyor.

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