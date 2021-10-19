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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,16 puan artarak 1.429,85 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,16 puan artarak 1.429,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,12 puan ve yüzde 0,43 kazanımla 1.423,81 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.423,81, en yüksek 1.434,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artarak 1.429,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,13 puan ve yüzde 0,80 yükselişle 1.535,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Kardemir (D), Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.771,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.771,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,93 kazançla 531 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,2780 lira, satışta 9,3151 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,2602 lira, satışta 9,2973 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,97'den, bileşik getirisi de yüzde 18,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1636, sterlin/dolar paritesi 1,3796, dolar/yen paritesi de 114,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 yükselerek 84,32 dolardan işlem görüyor.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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