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Piyasalarda gün sonu

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,18 puan azalarak 1.409,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,18 puan azalarak 1.409,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,70 puan ve yüzde 0,40 kazançla 1.417,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.397,15, en yüksek 1,421,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 1.409,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,24 puan ve yüzde 0,21 düşüşle 1.515,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 56'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.773,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.773,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,74 kayıpla 526 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,1929 lira, satışta 9,2297 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,1352 lira, satışta 9,1718 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,78'den, bileşik getirisi de yüzde 18,57'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1601, sterlin/dolar paritesi 1,3758, dolar/yen paritesi de 114,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,76 yükselişle 84,40 dolardan işlem görüyor.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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