Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasalarda gün sonu

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,52 puan artarak 1.416,82 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,52 puan artarak 1.416,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,88 puan ve yüzde 0,49 kayıpla 1.409,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.408,01, en yüksek 1.423,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 1.416,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 2,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,12 yükselişle 1.524,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Garanti BBVA, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.763,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.763,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,8 kazançla 509 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,9933 lira, satışta 9,0293 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,9305 lira, satışta 8,9663 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3600, dolar/yen paritesi de 113,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artarak 83 dolardan işlem görüyor.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

Altının kilogramı 509 bin 900 liraya yükseldi

 Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,04 ile rekor tazeledi

Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,04 ile rekor tazeledi

 Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı

Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Okan Bayülgen Müslüm Gürses
Spor Muhammet Emin Akbaşoğlu Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 18:58:23. #1.17#