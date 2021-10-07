Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,23 puan artarak 1.396,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,36 puan ve yüzde 0,97 kazançla 1.385,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.385,05, en yüksek 1.397,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 artışla 1.396,92 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 2,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 32,33 puan ve yüzde 2,20 yükselişle 1.499,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 11'i geriledi. Petkim, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.757,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.757,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,43 kazançla 503 bin 340 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8547 lira, satışta 8,8902 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,9003 lira, satışta 8,9360 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3630, dolar/yen paritesi de 111,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 artarak 81,7 dolardan işlem görüyor.