Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 azalışla 1.432,01 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,79 puan değer kaybetti.

Dün 1.432,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,13 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 1.432,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.428,55, en yüksek ise 1.435,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,18 ve teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.787,0 Dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,97, bileşik getirisi yüzde 18,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3790 ve dolar/yen paritesi 114,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,2900 liradan, avro 10,8150 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.787,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 84,4 dolardan işlem görüyor.