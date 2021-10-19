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Son dakika haberleri! Borsa ilk yarıda yükseldi

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Son dakika haberleri! Borsa ilk yarıda yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazandı. Endeks 15,28 puan artışla 1.432,98 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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