Son dakika haberleri! Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,08 değer kazandı. Endeks 15,28 puan artışla 1.432,98 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı.

(İHA)

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