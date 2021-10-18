Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 artışla 1.412,93 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,36 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.409,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,81 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.411,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.407,87, en yüksek ise 1.416,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35 ve teknoloji endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,17 ve sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.760,7 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 114,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,2880 liradan, avro 10,7600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.760,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.