Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 1.422,31 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,00 puan değer kazandı.

Dün 1.416,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,88 puan ve yüzde 0,49 değer kaybederek 1.409,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.408,01, en yüksek ise 1.423,02 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,53 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Kardemir (D), Sasa Polyester, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.759,8 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3607 ve dolar/yen paritesi 113,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,9950 liradan, avro 10,3960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.759,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 83,2 dolardan işlem görüyor.