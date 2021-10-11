Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 1.410,36 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,36 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.398,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,59 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 1.401,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.401,59, en yüksek ise 1.413,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 1,26, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Kardemir (D), Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.754,9 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 113,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,9620 liradan, avro 10,3600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.754,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 artışla 83,9 dolardan işlem görüyor.