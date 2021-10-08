Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.399,17 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,25 puan değer kazandı.

Dün 1.396,92 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,12 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 1.398,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.393,56, en yüksek ise 1.401,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti BBVA ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.759,0 Dolar seviyesinde

9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,41, bileşik getirisi yüzde 18,17 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 111,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,9210 liradan, avro 10,3190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.759,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 82,3 dolardan işlem görüyor.