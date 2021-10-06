Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 azalışla 1.375,00 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,65 puan değer kaybetti.

Dün 1.391,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,92 puan ve yüzde 0,07 azalışla 1.390,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.372,34, en yüksek 1.392,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,44, hizmetler endeksi yüzde 1,05, teknoloji endeksi yüzde 1,97 ve sanayi endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükseldi, 90'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Petkim, Garanti BBVA, Kardemir D Grubu ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.748 Dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 111,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,9190 liradan, avro 10,2950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.748 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 düşüşle 81,9 dolardan işlem görüyor.