Philadelphia Fed İmalat Endeksi ekimde beklenenden fazla düştü

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek 23,8 seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ekim ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 7 puan azalarak 23,8'e indi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren endeksin, bu dönemde 25 değerini alması öngörülüyordu. İmalat faaliyetlerindeki genişlemede geçen aya göre yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, eylülde 30,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 15 puanlık artışla 30,8 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi kayda değer bir değişim göstermeyerek 30 seviyesinde seyretti. İstihdam endeksi ise 4,4 puanlık artışla 30,7'ye yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.