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Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Peugeot'dan ekim ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek ve ticari araç modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, markanın "Ekim Kampanyası" kapsamında, Peugeot SUV 2008'e 60 bin lira için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve "Black Pack" seçeneğiyle dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'e 90 bin lira için 12 ay sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot 508, 90 bin lira için 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Peugeot'un Hatchback modeli 208 ise ekim ayına özel fiyatıyla satışta.

Rifter'da 80 bin lira için 15 ay sıfır faiz seçeneği

Peugeot'nun sunduğu avantajlı ödeme koşulları ve cazip faiz fırsatları hafif ticari araç ailesinde bulunan tüm modellerde de geçerli oluyor. Bu kapsamda, güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren Peugeot Rifter 80 bin lira için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100 bin lira için 15 ay yüzde 0,99 veya 50 bin lira için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle ticaretin profesyonellerini bekliyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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