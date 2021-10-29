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Petlas motorsporlarında iki farklı organizasyonla mücadelede

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Petlas motorsporlarında iki farklı organizasyonla mücadelede

Petlas, destek verdiği motorsporlarında Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan hafta sonunda iki farklı lokasyonda, iki farklı disiplinde mücadelenin içinde yer alıyor.

Petlas, destek verdiği motorsporlarında Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan hafta sonunda iki farklı lokasyonda, iki farklı disiplinde mücadelenin içinde yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas, yatırımlarının yanı sıra, sorumlu marka kimliğiyle spor ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

Motorsporlarının farklı disiplinlerinde Petlas desteğiyle yarışan sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başlayan hafta sonunda iki farklı yarışta mücadele ediyor.

Petlas'ın lastik sponsorluğuyla desteklediği Bantboru Off-Road Team, 28-31 Ekim'de Çanakkale'de İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) organizasyonuyla düzenlenen, Baja Troia Türkiye'de start alıyor.

Bantboru Off-Road Team'in Batuhan Korkut pilotluğunda katıldığı yarışa Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya, İsrail ve KKTC başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden yarışmacı ekipler katılıyor.

28 Ekim günü Kordon Boyu'nda Truva Atı önünden verilen sembolik startla başlayan mücadele, zorlu etaplarla 31 Ekim'e kadar sürecek.

Petlas'ın desteği ile yarışan sporcuların katılacağı diğer bir yarış ise, 31 Ekim'de Körfez Pistinde gerçekleşecek Apex Masters Drift Şampiyonası'nın 2'nci yarışı olacak.

Petlas sponsorluğunda yarışan Çağlar Küçükdumlu, 570 beygirlik Nissan S14'ü ile yarışa katılacak.

İzmit Körfez Pisti'ndeki yarışa 30 Ekim'de gerçekleşecek antrenman turlarıyla başlayacak olan Küçükdumlu, yarış konsepti gereği ikili (tandem) eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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