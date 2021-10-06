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pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark, URU organizasyonuyla gerçekleştirildi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark, URU organizasyonuyla gerçekleştirildi

KüçükÇiftlik Park, alışveriş platformu n11.com'un evcil hayvanlara özel markası pet11 desteğiyle kapılarını bu defa can dostları yararına açtı.

KüçükÇiftlik Park, alışveriş platformu n11.com'un evcil hayvanlara özel markası pet11 desteğiyle kapılarını bu defa can dostları yararına açtı.

KüçükÇiftlik Park ve n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, KüçükÇiftlik Park ve n11.com'un evcil hayvanlara ait tüm ürün ve servisleri tek çatı altında topladığı pet11 markası iş birliğiyle düzenlenen "pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark", URU organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Festivalde katılımcılar, 12 saat süren organizasyonda ailece konser, söyleşi ve atölye programlarıyla dolu bir gün geçirdi.

Katılamayanlar ise bilet satın alarak mama desteği sağladı. Proje partnerlerinden olan BAC Team köpek eğitmeni Berker Arslan tarafından tüm gün eğitim ve hayvan sahiplenmeyle ilgili bilgiler verilirken, köpekli aileler, alışveriş stantlarında yeni ürün ve hizmetleri deneyimleyip tüm gün çimlerin üstünde havanın tadını çıkardı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen Aybüke Albere, Eskitilmiş Yaz, Can Gox ve Cem Adrian konserleriyle festival ruhu yaşandı.

Hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalden elde edilen gelirin tamamı 70 adet kulübe ve 5 ton mama olarak Göktürk Belediyesi, Adalar Belediyesi Büyükada barınakları ile Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ne bağışlandı.

Barınaklara düzenli destek sağlanması amaçlanan festivalin her yıl daha da büyüyerek tekrarlanması planlanıyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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