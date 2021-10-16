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Pazarda fiyatlar el yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pazarda fiyatlar el yaktı

Zonguldak'ta Soğuksu'da kurulan halk pazarında fiyatların pahalı olması vatandaşların alım gücünü düşürdü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Soğuksu'da kurulan halk pazarında fiyatların pahalı olması vatandaşların alım gücünü düşürdü.

Zonguldak'ta her Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu'da kurulan halk pazarında fiyatların pahalı olması vatandaşın alın gücünü düşürdü. Öte yandan bazı vatandaşlar ucuz ürün almak için pazarlık yaparken bazı vatandaşlar ise yükselen fiyatlara dert yandı.

İşte pazar fiyatları şu şekilde;

'Marul 7,5 TL, Soğan 2TL, Patates 2,5TL Domotes 7,5 TL, Ispanak 8 TL' - ZONGULDAK

Pazarda fiyatlar el yaktı

Pazarda fiyatlar el yaktı

Pazarda fiyatlar el yaktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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