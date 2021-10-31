Paranın sosyal hali Tosla 2 yaşında

Banka hesabı olsun veya olmasın başta gençler olmak üzere kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarını karşılayan Tosla, yıl dönümünü yeni özelliği Tosback ile kutluyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, para transferinden ödemelere, e-pin alımından para çekmeye kadar birçok finansal işlemi gerçekleştirebilme imkanı sunan Tosla, 2. yılında da değişen tüketici ihtiyaçlarına göre yeni uygulama ve özellikler geliştirmeye devam ediyor.

İlk yılında sunduğu "Harca Bölüş" özelliğiyle kullanıcılarına Toslalı arkadaşlarından grup oluşturabilme, bu grupta borç hesaplama, borç isteme ve ödeme imkanı sunan Tosla, ikinci yılında ise kullandıkça para kazandıran Tosback uygulamasını hayata geçirdi.

Tosback ile kullanıcılar, Tosla'yı kullandıkça para kazanıyor, Tosla Kart ile sevilen markalardan dijital platformlara yaptıkları alışverişlerde harcadıkça kazançlı çıkıyor. Kazanılan TL nakit Tosbacklerin kullanım süresi de bulunmuyor.

Öte yandan, Toslayanlar tüm harcamalarını, kampanya kazanımlarını, bunlara dair detayları uygulama üzerinden hesap hareketlerinden görebiliyor ve nereye ne kadar para göndermiş, Tosla kart ile ne kadar alışveriş yapmış takip edebiliyor.

Tosback ile Tosla; birçok dijital platformda, online alışverişlerde ve mağazalarda kullanıcılarına yüzde 50'ye varan Tosback indirimler kazandırıyor. Toslayanlar ayrıca, İstanbulkart yüklemelerinde NFC ile kartını Tosla'ya ekleyebilirken bakiyelerini tek tuşla Tosla'dan yükleyip hediye TL Tosbackleri anında yine İstanbulkart'larına alabiliyor.

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