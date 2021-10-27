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Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

Kilis'te pandemi sürecinde artan yumurta fiyatları nedeniyle birçok vatandaş evinin bahçesinde tavuk yetiştirmeye başladı.

GAZİANTEP (İHA) - Kilis'te pandemi sürecinde artan yumurta fiyatları nedeniyle birçok vatandaş evinin bahçesinde tavuk yetiştirmeye başladı. Vatandaşlar tavuğun hem yumurtalarını hem de etini tüketiyor.

Kilis ve ilçelerinde özellikle pandemi sürecinde artan yumurta fiyatları ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bazı vatandaşlar, bağ evlerinde, bahçeli evlerinde ve balkonlarında tavuk beslemeye başladı. Vatandaşlar tavukların hem yumurtalarını hem de etini tüketiyor. Talebin fazla olması nedeniyle Gaziantep'ten Kilis ve ilçelerine tavuk ve horuz getirilerek satılmaya başlandı. Tanesi 20-60 TL arasında değişen tavuklara yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Gaziantep'ten tavuk ve horoz getirerek Elbeyli ilçesinde satan Mustafa Yiğit, pandemi döneminde tavuk besleyenlerin sayısında artış yaşandığını ifade ederek, "Hem adaklık, hem beslemelik, hem yumurtalık tavuklarımız var. Talep çok fazla, bağ evlerinde, köylerde, evlerinin balkonlarında besliyorlar. Yumurtalar organik, eti organik, bu nedenle vatandaşlar yoğun talep gösteriyorlar" dedi. - KİLİS

Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

Pandemide tavuk yetiştiriciliği arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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