Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyondan fazla turist gezdi - Haberler Ekonomi
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Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyondan fazla turist gezdi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi
Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyondan fazla turist gezdi

Denizli'de bulunan travertenleriyle ünlü Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında 9 ayda, 1 milyon 50 bin turist ağırladı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de bulunan travertenleriyle ünlü Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında 9 ayda, 1 milyon 50 bin Turist ağırladı.

Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri ve antik kentinde Kovid-19 tedbirleri ile ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Geçen yıl 12 ayda, 620 bin 120 kişinin gezme fırsatı bulduğu Pamukkale'yi bu yıl 1 Ocak- 30 Eylül döneminde, 1 milyon 50 bin turist ziyaret etti.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, beyaz cennetin artık eski güzel günlerine dönmeye başladığını söyledi.

Geçen yıl kapalı olan birçok tesisin bu yıl yeniden kapılarını açtığını aktaran Şen, sonbaharda da termal turizm hareketiyle bölgede yoğunluğun artacağını dile getirdi.

"Yılı, 1 milyon 200 bin turistle kapatacağız"

Bölgedeki turist yoğunluğunun gelecek yıl için turizmcilere umut verdiğini dile getiren Şen, şunları söyledi:

"Pamukkale'de pandemi döneminde koyduğumuz 1 milyon ziyaretçi hedefine 9 ayda ulaşmamız bizler için oldukça sevindirici. Bundan sonraki yaklaşık 3 ayda 200 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. 2021 yılını 1 milyon 200 bin turistle kapatacağız. Şu an itibarıyla Güney Kore ve Tayvan'dan rezervasyonlar alıyoruz. Ekim ayından itibaren Uzak Doğu'dan misafirlerimizin de rezervasyonları gelmeye başladı."

"2022 hedefi 3 milyon turist"

Pamukkale'de ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Şen, uçak seferlerinin artarak sürdüğünü aktardı.

Şen, "2022 yılı hem Türkiye hem de Pamukkale için çok daha iyi olacak diyebiliriz. Uçak seferleri tamamen açılırsa 2019 yılında yakaladığımız rakamların 2022'de kesinlikle üzerine çıkacağız ve 3 milyon hedefine rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi Haberleri
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