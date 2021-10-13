Palandöken: '98 yıldır Türkiye'nin kalbi ve Başkenti Ankara' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Palandöken: "98 yıldır Türkiye'nin kalbi ve Başkenti Ankara"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Palandöken:

Hem coğrafi hem stratejik olarak tarihte de önemli bir yeri olan Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 98.

ANKARA (İHA) - Hem coğrafi hem stratejik olarak tarihte de önemli bir yeri olan Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümünü kutluyor, Milli Mücadele döneminde azimli ve çalışkan olmasıyla, coğrafi konumu ve Ulu Önder'e olan bağlılıklarıyla tarihin akışını değiştirmede büyük katkıları olan Ankara halkını tebrik ediyorum" dedi.

"Ankara halkı ile Atatürk arasındaki bağ çok büyük"

Milli Mücadele döneminde Ankara'nın göstermiş olduğu azim ve kararlılığın gidişata büyük yön verdiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara halkı ne kadar azimli, kararlı, çalışkan ve Ulu Önder'e bağlı ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de Ankara ve bu coğrafyanın halkını o kadar çok seviyordu. Öyle ki 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik yasa ile başkent olan Ankara ülkemizin kalbi, Ankara'nın kalbi ise Anıtkabir'dir. 98 yıl önce bugün başkent olan Ankara'mızı ve Ankara halkımızı tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, Ankaralı vatanseverlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Ülkemize 98 yıldır başkentlik yapan bu güzide şehrimiz ebediyen yaşayacak, dik duruşu ve azmiyle nice tarihi anlara sahne olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

 Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülşen Seda Sayan Nihal Yalçın
Spor Serdar Aziz Ali Koç Burak Elmas Stefan Kuntz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Palandöken: '98 yıldır Türkiye'nin kalbi ve Başkenti Ankara' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:14:32. #1.17#